Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yangınla İlgili Yetkililerle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşerek olay hakkında detaylı bilgi aldı.

Hızla Başlatılan Çalışmalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanlarla yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı. Altun, tüm kurum ve kuruluşların olayla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Bakanların Bolu'ya Görevlendirilmesi

Altun, Cumhurbaşkanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya intikal etmeleri için talimatlandırdığını ifade etti. Yangının nedenine dair kapsamlı soruşturmaların başlatıldığı duyuruldu.

Dezenformasyona Dikkat

Altun, ayrıca dijital ve konvansiyonel medyada yer alan dezenformasyon ve manipülasyona karşı vatandaşların hassas ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Medya Sorumluluğu

Medya kuruluşlarına da sorumlu yayıncılığın önemine dikkat çeken Altun, “Yangına ilişkin resmi açıklamalar esas alınmalıdır” dedi. Yangında hayatını kaybedenler için rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileyerek Bolu ve ülkeye geçmiş olsun dileklerini iletti.