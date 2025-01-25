Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya Yangınında Hesap Sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'da gerçekleşen yangın sonrası açıklamalarda bulundu. Yangının ardındaki sorumlular hakkında net bir mesaj veren Erdoğan, "(Kartalkaya'daki yangın) Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yangın, hem çevre hem de yerel halk için büyük bir kayba ve zarara neden olurken, hükümetin bu konuda hızlı ve etkili adımlar atacağına yönelik güvence verildi. Yangının söndürülmesi ve zararların telafisi için çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.