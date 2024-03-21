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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de emekliye promosyon müjdesi verdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri’deki mitinge katıldı. Miting konuşmasında, emekliler için müjdesi olduğunu ifade eden Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon ödeme miktarlarının artırıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de emekliye promosyon müjdesi verdi

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitinge katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasına “Nevruz Bayramı”nı tebrik ederek başladı. Emeklilerle ilgili müjdeli bir haberi olduğunu belirten Erdoğan, kamu bankalarındaki promosyon oranlarının 12 bin TL’ye kadar çıktığını açıkladı.

Emeklilere promosyon sürprizi

Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon karşısında emeklilerin yanında olduklarını belirttikten sonra, kamu bankalarındaki promosyon miktarı artışlarını vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre, kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında emekli promosyonu verecek.

Bankanın protokollerinin yürürlüğe girmesi ile emeklilerin bu ödemeleri alabileceğini belirten Erdoğan, yeni rakamların hayırlı olması dileklerini iletti.

Çalışanları ve emeklileri enflasyondan koruyacağız

Konuşmasında ekonomik duruma da değinen Erdoğan, "çalışanları ve emeklileri enflasyondan koruyacağız. çalışarak bunu başaracağız. Yılın ikinci yarısında enflasyon, hızlı bir şekilde düşecek inşallah. Refah seviyesi yükselecek" dedi.

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