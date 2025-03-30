Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında Erdoğan, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin daha da ileriye taşınması için gayretlerin süreceğini ifade etti. Ayrıca, Tokayev'in Ramazan Bayramını kutlama jestinde bulundu.