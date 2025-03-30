DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.216,17 -0,13%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında Erdoğan, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin daha da ileriye taşınması için gayretlerin süreceğini ifade etti. Ayrıca, Tokayev'in Ramazan Bayramını kutlama jestinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Açıklamalarını 'Küstahça' Buldu
2
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi: 13'ü Çocuk
3
Mersin Bozyazı'da Serada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Gaziantep'te 4 Araçla Kaza: 12 Yaralı
5
İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Ekipler Ramazan Bayramı'nda Görevde
6
Yunan Başbakanı Miçotakis Kudüs'te Herzog ile Görüştü
7
Bakan Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!