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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kentsel dönüşüm tercih değil zorunluluktur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde söz aldı. Konuşmasında son dönemde yaşanan felaketlere dikkat çeken Erdoğan, “Afetler için yapılacak hazırlıklar siyaset üstü bir konudur” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kentsel dönüşüm tercih değil zorunluluktur”

AFAD Başkanlığı'nda DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetler için yapılan hazırlıkların, siyaset üstü bir konu olduğunu ifade etti. Konuşmasında muhalefeti de hedef alan Erdoğan, İstanbul’da bir parkta 5 yaşındaki Edanur’un hayatını kaybetmesi, Beşiktaş’taki yangın ve teleferik kazası gibi konulara değindi.

Erdoğan, “Bir süredir yaşadığımız sel, heyelan ve su taşkınlarının artık önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Tabiat olaylarını engellemek mümkün değil ama bunların yol açacağı zararları en aza indirmek bizim elimizde. Önce her önlemi almamız ve sonra da Rabbimizin takdirine teslim olmamız gerekiyor” dedi.

“Lafa gelince mangalda kül bırakmazlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kentsel dönüşüm tercih değil zorunluluktur”

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, “Tedbirli olmak ve tedbirsiz yakalanmak devasa bir fark var. Bunu yaşadık. İstanbul’da geçen gün 5 yaşında bir çocuğumuz, göz göre göre hayatını kaybetti. Çok basit tedbirler alınmadı. Daha önce Beşiktaş’ta yaşanan yangında 29 emekçi kardeşimiz can verdi. Antalya’da teleferik kazasında bir vatandaşımızı kaybettik. Lafa gelince ‘işçi hakları’ diye mangalda kül bırakmayanlar, bu konularda sesini çıkarmadı” ifadelerinde bulundu.

Afetlere hazırlık meselesinin siyaset üstü bir konu olduğunu söyleyen Erdoğan, “bizim derdimiz insanı yaşamaktır” dedi. Deprem ve diğer afetler için hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrasında, her ay 10-15 bin konutun teslimatının yapıldığı bilgisi verdi.

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