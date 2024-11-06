Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'dan Macaristan'a Uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katıldı. Zirve sona erdikten sonra Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'dan ayrıldı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'ndan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından uğurlandı.

Yanında Gittiği İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.