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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde desteğini yineleyerek bayramını kutladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın ve Türk halkının bayramını kutladı. Tatar, Türkiye'nin her daim KKTC halkının yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin yanında olma kararlılığını yineleyerek, Tatar ile birlikte tüm Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramını tebrik etti.

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