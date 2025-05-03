Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini gerçekleştirerek Ercan Havalimanı'na indi. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılanan Erdoğan'ın programında çeşitli resmi görüşmeler yer alıyor.

Karşılamada Kimler Yer Aldı?

Karşılamaya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gelen önemli isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından karşılandı.