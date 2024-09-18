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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki saldırılarla ilgili üzüntülerini ifade etti ve İsrail'in bölgedeki tehlikeli eylemlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mikati Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Lübnan'da meydana gelen son saldırılar sebebiyle gerçekleştirildi.

Üzüntülerini İfade Etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Lübnan'daki saldırıların neden olduğu kayıplardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralananlar için ise acil şifa diledi.

Bölgedeki Gerilim Hakkında Uyarılar

Erdoğan, aynı zamanda İsrail'in bölgedeki çatışmaları daha da yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, İsrail saldırganlığına karşı durmak için çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Bu görüşme, bölgede yaşanan gerginliğin devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor.

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