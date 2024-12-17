Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Önemli Görüşme Yapacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edeceğini duyurdu.
Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara'da Lübnan Başbakanı Sayın Necib Mikati'yi kabul edeceklerdir." ifadelerine yer verdi.
Mikati'nin ziyareti sırasında gerçekleşecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisi yapılacağı belirtildi.