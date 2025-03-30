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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Filistin ve ikili ilişkileri konuştu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşme sırasında, Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Filistin Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekti. Birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı bir ateşkesle barışı sağlamak için çabaları artırmanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Erdoğan, Enver İbrahim'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı, bu da iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekişmesine katkı sağlıyor.

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