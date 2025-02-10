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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine resmi temaslarda bulunmak üzere geldi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a iniş yaptı.

Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Malezya'ya geldi.

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

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