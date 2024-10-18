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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda nitelikli insan kaynağı ve sanayi istihdamına önem verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS 51. Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından düzenlenen 51. Olağan Genel Kurul'da konuştu. Erdoğan, MESS'in 1 milyon kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

İstihdam ve Eğitim Vurgusu

Konuşmasında, MESS üyelerinin eğitime katkı sağlamak için burs programları oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MESS üyeleri burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Sanayinin Öncüleri

Erdoğan, sendikanın 14 Ekim'de 65. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığını hatırlatarak, metal iş kolunda faaliyet gösteren işverenlerin Türkiye'nin sanayi atılımlarında her zaman öncü roller üstlendiğini söyledi.

"Sanayi ihracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştiren otomotiv sanayisi, demir-çelik ve dayanıklı tüketim gibi sektörlerle birlikte, 264 üye şirketimiz MESS'in çatısı altında. Bu yapı sayesinde 1 milyon kişiye istihdam imkanı sunulmaktadır," dedi.

İnsana Yatırım ve Gelecek

Mesleki eğitim alanında 50 bin bursiyere ulaştıklarını belirten Erdoğan, insana yapılan yatırımın, bir ülkenin geleceğine yapılmış en önemli ve kalıcı yatırım olduğunu ifade etti.

Birlikte Başarıya Giden Yol

Ayrıca, Türkiye'nin son 22 yıldaki ekonomik büyümesini ve 33 milyon istihdam rakamına yaklaşmasını da dile getiren Erdoğan, MESS bünyesindeki tüm çalışanlara teşekkür etti. "Birlikte elde ettiğimiz tüm bu başarılara yenilerini eklemek için yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

(Sürecek)

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