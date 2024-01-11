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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.