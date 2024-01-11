Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme. İki siyasi lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Basın mensuplarına kapaklı olarak gerçekleşecek toplantı saat 15:55'de yapılacak.
Bahçeli'nin ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştireceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.