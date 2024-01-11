Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme. İki siyasi lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Basın mensuplarına kapaklı olarak gerçekleşecek toplantı saat 15:55'de yapılacak.

Bahçeli'nin ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştireceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

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