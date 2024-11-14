Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve basına kapalı yapıldı.

Bu önemli buluşma, Türkiye'nin siyasi gündemi açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Detaylı bilgi verilmedi, ancak tarafların bir araya gelmesi, siyasi işbirliği ve koalisyon konularında önemli ipuçları sunuyor.

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