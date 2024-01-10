Cumhurbaşkanı Erdoğan MIT'in 97'inci kuruluş töreninde konuştu: İsrail'e çok net uyarı

Milli İstihbarat Teşkilatı kuruluşunun 97. yıldönümünü kutluyor. MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan'ın dikkat çeken konu başlıkları şu şekilde:

21 YILDIR TÜRKİYE'NİN HİZMETİNDEYİZ

Törende 2002'den bugüne Türkiye'ye hizmet ettiklerini vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin takdiri ile 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Son 21 yılda gerçekten kritik günler yaşadık. Nice badireleri atlattık. Tüm bu süreçte MİT mensuplarının sadece vatanseverliklerine değil ayrıca yüksek analiz kabiliyetlerine de şahit olduk."

TÜRKİYE ASIL EKSİNİNİ BULDU

Erdoğan satranç benzetmesi ile Türkiye'nin küresel anlamda önemli bir rol üslendiğini ve güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti. Güçlü Türkiye sözcükleri ile konuşmasını sürdüren Erdoğan ülkenin eksen kaybı yaşamadığına vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla gizli kahramanların nasıl bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini çok çok iyi biliyorum. Rabbim hiçbirinin ayağına taş değdirmesin diliyorum. Türkiye, küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak konumunu günden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamd olsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir.

Karşımızdaki tablo şudur ülkemizde bir eksen kaybı yaşanmamıştır tam tersine ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. İşlediğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenine göre gerçekleştiriyoruz."

ÜLKELER SİLAHLANMA YARIŞINDA

Dünya genelinde süren savaşlar konusuna da değinen Erdoğan ülkelerin adeta birbiri ile silah yarışına girdiğini belirtti. Öte yandan Türkiye'nin savunma stratejisine yaptığı yatırımlara dikkat çekti. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına dikkat çeken Erdoğan:

"Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynadı. Güvenlik konseptlerinde köklü değişiklikler yaşandı. 5-10 yıl öncesine kadar savunma bütçesini yük gören ülkeler adeta silahlanma yarışına girdi. Türkiye savunma stratejisine de yatırım yapmaya çok erken başlayan ülkelerden biridir. Ülkemizin elde ettiği başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Kurumlarımızın emeği ve mücadelesi vardır." dedi.

TÜRK ORDUSU TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

MİT'in teröristlerle mücadeleyi güçlenerek devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, devletin nefesi teröristlerin ensesinde mesajı verdi. Erdoğan'ın açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar şu şekilde:

"İnsansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan kurumlarımızın başında MİT Başkanlığı geliyor. MİT, teröristlere nefes aldırmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etme gayretindedir. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Devletimizin nefesi teröristlerin ensesinden olacak. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve teröriste her yok. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz."

İSRAİL'İN CASUSLUK DENEMESİNE ÇOK NET YANIT VERİLMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşmasında Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik konseptini değiştirdiğini, asimetrik tehditlere karşı hazır olduğunu ve İsrail'in casusluk faaliyetlerine göz yummayacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki katliamlar başta olmak üzere bölgesel krizlerde dik durduğunu ve İsrail'i tanıması gerektiğini vurguladı. Erdoğan,

"Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT'in radarına girmiştir. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. (İsrail'e yönelik casusluk operasyonları) Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz." ifadelerini kullandı.

