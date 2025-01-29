Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin Acı Üzerinden Fırsatçılığı Vicdan Tutulmasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili yaptığı konuşmada muhalefetin tavrını eleştirdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır" dedi.

Erdoğan, muhalefetin son 8 gündür, sosyal medya ve basında herkese siyasi ahlak dersi vermeye çalıştığını belirtti. Bir yıl önce İstanbul Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin bu konuya karşı kayıtsız kaldığını ifade etti.

Acıların Üzerinde Fırsatçılık

Erdoğan, "İzmir'de iki genç, sizin ihmalleriniz yüzünden hayatını kaybetti; siz bunu görmezden geldiniz. İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun ölümünde ailesini suçladınız. Antalya'daki teleferik kazasında, sorumluları eleştirmeyi bırakın, demokrasi kahramanı ilan ettiniz. Sizin iş bilmezliğinizden dolayı büyükşehirlerde otobüsler yanıyor ama bir özür bile dile getirmiyorsunuz" dedi.

"Kusura bakmayın biz bu fırsatçılığa, bu yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine eyvallah demeyiz" diyen Erdoğan, sorumluların adalete hesap vermesi için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Demokraside Sağlıklı Bir Muhalefet İhtiyacı

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında vizyonsuz muhalefet anlayışının geldiğini ifade ederek, "Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. Yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, "Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden siyasetciler ve medyaya teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti'nin Gençlik Vizyonu

AK Parti'nin kongre maratonuna da değinen Erdoğan, gençlere daha fazla sorumluluk ve görev vermeye devam edeceklerini söyledi. "Sokakları karıştırmaya dönük sinsi planlara karşı gençlerimizden duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, bu süreçte yapılacak kongrelerde gençlerin geleceği ile ilgili önemli kararların alınacağını belirtti ve partinin gençlik yapılanmasına dair ilerilişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları, önümüzdeki süre boyunca milletin huzuruna çıkmayı ve toplumsal huzuru sağlama yönünde atılacak adımları kapsıyor.