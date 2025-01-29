DOLAR
35,77 -0,11%
EURO
37,19 0,36%
ALTIN
3.170,8 0,14%
BITCOIN
3.646.453,46 -0,52%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin Acı Üzerinden Fırsatçılığı Vicdan Tutulmasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Kartalkaya otel yangını sonrası tavrını eleştirdi. Sağlıklı muhalefet çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin Acı Üzerinden Fırsatçılığı Vicdan Tutulmasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili yaptığı konuşmada muhalefetin tavrını eleştirdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır" dedi.

Erdoğan, muhalefetin son 8 gündür, sosyal medya ve basında herkese siyasi ahlak dersi vermeye çalıştığını belirtti. Bir yıl önce İstanbul Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin bu konuya karşı kayıtsız kaldığını ifade etti.

Acıların Üzerinde Fırsatçılık

Erdoğan, "İzmir'de iki genç, sizin ihmalleriniz yüzünden hayatını kaybetti; siz bunu görmezden geldiniz. İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun ölümünde ailesini suçladınız. Antalya'daki teleferik kazasında, sorumluları eleştirmeyi bırakın, demokrasi kahramanı ilan ettiniz. Sizin iş bilmezliğinizden dolayı büyükşehirlerde otobüsler yanıyor ama bir özür bile dile getirmiyorsunuz" dedi.

"Kusura bakmayın biz bu fırsatçılığa, bu yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine eyvallah demeyiz" diyen Erdoğan, sorumluların adalete hesap vermesi için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Demokraside Sağlıklı Bir Muhalefet İhtiyacı

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında vizyonsuz muhalefet anlayışının geldiğini ifade ederek, "Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. Yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, "Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden siyasetciler ve medyaya teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti'nin Gençlik Vizyonu

AK Parti'nin kongre maratonuna da değinen Erdoğan, gençlere daha fazla sorumluluk ve görev vermeye devam edeceklerini söyledi. "Sokakları karıştırmaya dönük sinsi planlara karşı gençlerimizden duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, bu süreçte yapılacak kongrelerde gençlerin geleceği ile ilgili önemli kararların alınacağını belirtti ve partinin gençlik yapılanmasına dair ilerilişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları, önümüzdeki süre boyunca milletin huzuruna çıkmayı ve toplumsal huzuru sağlama yönünde atılacak adımları kapsıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
2
Bedirhan Şener'den Şok Suçlamalar: Anneannesini Öldürmekle Yargılanıyor
3
Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 17 Ölü, Başbakan Modiden Açıklama
4
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne 40 Denetmen Yardımcısı Alımı
5
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
6
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı
7
ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı