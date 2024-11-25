Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi Tartışmalarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi konusuyla ilgili olarak muhalefetin yürüttüğü tartışmalara yanıt verdi. Erdoğan, "Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur" dedi.

İstanbul Sözleşmesi ve Tartışmalar

Erdoğan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi sürecinde karşılaşılan eleştirilere değinerek, bu tartışmaların asılsız olduğunu vurguladı. Tarafının net duruşunun her zaman kadın hakları ve ailenin korunması olduğuna dikkat çekti.

Bu açıklamalar, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali sonrası devam eden tartışmaların henüz sona ermediğini gösterdi. Muhalefet cephesinden gelen tepkilere rağmen, Erdoğan hükümetinin politikalarının bu alanda kararlı bir şekilde sürdürüleceği anlaşılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.