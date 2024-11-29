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Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Türkiye'nin bütçe hedeflerini ve depremin etkilerine rağmen ekonomik başarıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Uluslararası MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılı bütçe hedeflerini paylaştı. Erdoğan, geçen yıl yaşanan depremin olumsuz etkilerine rağmen, milli gelire oranla %5,2'de tutulan bütçe açığını bu yıl %4,9'a indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, ayrıca bütçe açığını 2025 yılında %3,1'e düşürerek dezenflasyona maliye politikası aracılığıyla güçlü destek vereceklerini açıkladı. "Geçen yılki depremlere rağmen Türkiye'nin bu başarıları elde etmesi önemli bir gösterge," dedi.

Deprem Çalışmalarına Vurgu

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için yaptığımız harcamaların toplam değeri 72 milyar dolara yaklaştı. Enkaz kaldırma, yeni konut inşaatları ve destekleme paketleri gibi bir çok alanda depremzedelerin yanındaydık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomisinde İyileşme Süreci

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi alanında kendisini toparladığını ve "Türk ekonomisi fırtınalı sulardan artık serin sulara doğru yol almaktadır" dedi. Ekonomik programlarının meyvelerini toplamaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, bölgesel sorunların çözülmesiyle Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin hızlanacağının altını çizdi.

Eleştiriler ve Muhalefet Üzerine Düşünceler

Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemede yaptığı savunmaya atıfta bulunarak, muhalefetin tutumunu eleştirdi. "CHP, kendi belediyelerinde hiçbir somut eser gösterememekte," dedi.

Gelecek Hedefleri ve Türkiye Yüzyılı

Yüksek hedeflere koşmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, MÜSİAD'dan destek beklediğini belirtti. Son 22 yılda elde ettikleri başarıları hatırlatan Erdoğan, "Gelecekteki sorunları da çözmeyi hedefliyoruz," ifadesini kullandı.

Son olarak, fuarın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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