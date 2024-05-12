Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Netanyahu, Hitler’i kıskandıracak bir durumda”

Yunan gazetesi Kathimerini’ye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Türkiye ziyareti öncesi bazı açıklamalarda bulundu. Gazze meselesini gündeme getiren Erdoğan, “Netanyahu’nun uyguladığı soykırım yöntemleri, Hitleri bile kıskandıracak bir seviyeye geldi. Hamas’ın ateşkes için razı olmasına rağmen İsrail, bölgeyi bütünüyle işgal etme amacı içinde ve ateşkese yanaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’la olan ilişkilere de değinen Erdoğan, Yunan adalarında Türk vatandaşları için uygulanan kapıda vize uygulamasından da bahsetti. Erdoğan “Tüm bunlara aslında gerek olmaması ve AB’nin Türkiye’ye vize serbestliği imkanı tanıması gerekir. Yunanistan ile olan ilişkilerimizde, ABD’nin denge politikasında kalmasından yanayız. İki ülke arasındaki ilişkileri rahatlatmak ve önyargıları yıkmak bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Ege Denizi’nin iki yakasında barış ve huzurun kalıcı şekilde tesis edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki enerji platformunda Türkiye’nin gücünün önemine de vurgu yaptı. Yarın (13 Mayıs) Türkiye'yi ziyaret edecek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşecek olan Erdoğan, "İki ülke arasındaki tüm meseleleri karşılıklı şekilde konuşabilir, kazan-kazan anlayışı ile sorunlara ortak çözümler bulabiliriz” ifadelerini kullandı.