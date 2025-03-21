Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nevruz Tüm Milletimizin Bayramıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz'un tüm milletin bayramı olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" dedi.

Barış ve Birlik Vurgusu

Erdoğan'ın bu açıklaması, Nevruz'un, halkın bir araya geldiği, birlikte kutladığı bir zaman dilimi olduğunu gözler önüne seriyor. Bayram coşkusunun, ülkenin farklı kültürel ve etnik zenginliklerini bir araya getirdiği mesajı önem taşıyor.