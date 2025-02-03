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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere Şiddetle Mücadele Konusunda Taviz Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete karşı hükümetin kararlı duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere Şiddetle Mücadele Konusunda Taviz Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenlere Şiddet Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim camiasını derinden üzen öğretmenlere yönelik şiddet olayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şiddetle Mücadele Kararlılığı

Erdoğan, "(Öğretmenlere şiddet) Hükümet olarak şiddet ile mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz." diyerek, bu konuda hükümetin kararlı duruşunu bir kez daha dile getirdi.

Bu açıklama, hükümetin eğitim sistemine sağladığı destekle birlikte, öğretmenlerin güvenliğini sağlama konusundaki ciddiyetini ortaya koyuyor.

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