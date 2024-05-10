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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete sert tepki gösterdi: Kapsamlı düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere karşı artan şiddete ilişkin sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin korunması için kapsamlı bir düzenleme yapılacağını ve şiddet faillerine sert cezaların uygulanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete sert tepki gösterdi: Kapsamlı düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına karşı sert bir tepki gösterdi. Paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin korunması için kapsamlı bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

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