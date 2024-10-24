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Cumhurbaşkanı Erdoğan Önderliğinde Güvenlik Zirvesi Toplantısı

Erdoğan, güvenlik zirvesi için Atatürk Havalimanı'nda kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Önderliğinde Güvenlik Zirvesi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güvenlik Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda önemli bir güvenlik zirvesi gerçekleştirecek. Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’dan İstanbul’a dönüş yaptı.

Toplantının Detayları

Güvenlik toplantısına, Erdoğan’ın başkanlık edeceği Devlet Konukevi’nde birçok önemli isim katılacak. Bu isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer alıyor.

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