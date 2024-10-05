Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önemli Zirvelere İmza Atıyor

Erdoğan, Uluslararası İşbirliklerine Adım Atıyor

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde önemli bir buluşma gerçekleştirecek.

Sao Tome ve Principe Başbakanı ile Ziyaret

Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile bir araya gelecek. İkili, öğle yemeği boyunca işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak.

AK Parti Programında Yer Alacak

Günün ilerleyen saatlerinde, Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına da katılacak. Bu programın saatleri ise 14.30, 15.45 ve 17.30 olarak planlandı.

Bu önemli buluşma ve konuşmalar, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.