Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Vatandaşlarla Çay Keyfi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Bir Çay Bahçesinde Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi sonrasında Erdoğan, halkla buluşarak sohbet etti.

Vatandaşlarla Çay Keyfi

Kongre sırasında, salondaki katılımcıların çay içme isteğini belirtmesi üzerine Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini açıkladı. Rize'nin Güneysu ilçesine hareket etmeden önce, bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.