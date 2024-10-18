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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı Vefatının Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı vefatının üçüncü yıl dönümünde rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı Vefatının Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar'a Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar'ı, vefatının üçüncü yıl dönümünde andı.

Sosyal Medyadan Duyurdu

Erdoğan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bayraktar'ın büyük ve güçlü Türkiye hedefi için gösterdiği çabaları vurguladı. "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi, ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun," şeklinde konuştu.

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