Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile ekonomik işbirliğini artırma hedefini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz." dedi.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı sonrası anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi noktasında önemli kararlar alındı.

Bağlılık ve Tarihi İlişkiler

Erdoğan, ''Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek, Pakistan'ın kurucuları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları, müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir.'' ifadesini kullandı.

İmza Töreni ve İş Forumları

Toplantı sonrası 24 belge imzalanarak ticaret, su kaynakları, enerji, kültür, tarım, aile ve sosyal hizmetler gibi pek çok alanda işbirlikleri pekiştirildi. Erdoğan ayrıca, farklı sektörlerden iş insanların katıldığı bir iş forumu düzenlendiğini ve bu çerçevede yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyledi.