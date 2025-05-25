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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe'de görüştü. İkili ilişkiler ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Basına kapalı olarak yapılan bu önemli toplantıda, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli yönleriyle değerlendirildi. İki ülke arasında tesis edilen iş birliği süreçleri, özellikle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında gözden geçirildi. Bu toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da gerçekleştirilmişti.

Bunun yanı sıra, görüşmede terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alındı. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların da tartışıldığı bu görüşme, iki ülkenin gelecekteki işbirlikleri açısından kritik bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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