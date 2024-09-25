Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta Türkevi'nde yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Her iki liderin bir araya geldiği bu toplantı, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Erdoğan, diplomatik temaslarına devam ederken, Pakistan ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı öngörülüyor.

Tüm Gözler Diplomatik İlişkilerde

Bu buluşma, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik işbirliğinin pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi hedeflemesi önem taşıyor.