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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını vurguladı ve Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel, küresel konular gündeme geldi.

Filistin’in Haklı Davasına Destek

Görüşmede Erdoğan, İsrail zulmü altındaki Gazze’ye desteğin süreceğini ifade ederek, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini vurguladı.

Ramazan Bayramı Kutlaması

Erdoğan, görüşme esnasında Şerif’in Ramazan Bayramını da kutladı, iki liderin ilişkilerini güçlendirme kararlılığına dikkat çekti.

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