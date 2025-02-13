Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Resmi Törende Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak Başbakan Şerif ile görüşmek üzere Başbakanlık binasına doğru yola çıktı. Bu sırada güzergah boyunca Pakistan'a özgü gösteriler sergilendi ve yöresel kıyafetler giyen gruplar tarafından karşılandı.

Türk ve Pakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçen Erdoğan'ı, Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Şerif bizzat karşıladı. Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, her iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerlerle selamlaştı. Ardından, Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "Saygı Uçuşu"nu izledi.

Ülkelerin heyetlerinin takdim edilmesinin ardından Erdoğan ve Şerif, ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmelerin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Toplantı sonrası, Erdoğan ve Şerif'in ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.