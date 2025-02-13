Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Bugünün Öne Çıkan Gündemi

13 Şubat 2025 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor. İslamabad'da Başbakanlıkta düzenlenecek törende karşılanacak olan Erdoğan, Başbakan Şahbaz Şerif ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

İkili Görüşmeler ve Toplantılar

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak ve burada çeşitli anlaşmaların imza törenine iştirak edecek. Bunun yanı sıra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak olan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile de bir araya gelecek. Ziyaretinin sonunda ise Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine katılacak.

Siyasi Gelişmeler Ankara'da

Bugün ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans Alanında Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Digital Audio Broadcast Plus" Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanı'na katılacak ve Halkalı-Ispartakule hızlı tren inşaatında ışık görme törenine iştirak edecek. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024'e ait ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın Brüksel'de düzenleneceği belirtilirken, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen ateşkes ve esir takası süreci hakkında gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

Bugünün Spor Gündemi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Türkiye'nin temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray, önemli karşılaşmalara çıkacak. Fenerbahçe, Anderlecht ile İstanbul'da oynayacakken, Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi gibi birçok ligde karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

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