Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Zerdari'nin Onuruna Verilen Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Devlet Yemeklerinde Pakistan'ın Onurunu Taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onuruna verilen resmi devlet yemeğine katıldı.

Erdoğan, mevkidaşı Zerdari ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki yemekte yer aldı. Bu önemli etkinlik, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Devlet yemekleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından o kadar önemli bir platform oluşturuyor.