Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nda Yoğun Diplomasi Yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Dolayısıyla Yoğun Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan gibi pek çok dünya lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayram arifesinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleleri gündeme taşıdı. Özellikle, İsrail'in Gazze'deki, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına dair endişelerini dile getirdi.

Yapılan Görüşmelerin Ana Başlıkları

Erdoğan, Katar, Filistin, Mısır, İran, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Senegal, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin liderleriyle yaptığı görüşmelerde bayram tebriklerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ve akan kanların durdurulması için azami çabayı göstereceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan telefon görüşmesinde ise, Türkiye-İran ilişkilerinin daha da geliştirilmesi adına ortak gayretlerin devam edeceği vurgulandı.

Filistin'in Sesine Kulak Verdik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapılan görüşmede, Erdoğan, Filistin'e yönelik artan saldırılar ve Gazze'deki insani krizin derinleşmesi konularına dikkat çekti. Filistin halkının bir bütün olarak bu zor süreçleri aşabileceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini yükseltme gayretinde olacağını ifade etti.

Mısır ile Ortak Çalışma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de görüştü ve Türkiye-Mısır işbirliğinin önemine değindi. Özellikle, İsrail’in Gazze’de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası müdahale için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Other Key Conversations

Ek olarak, Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşerek ikili ilişkilerin gelişimine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile gerçekleştirilen­ görüşmede ise iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi belirtilmiştir.

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve istikrar konularına öncelik verdi. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile yapılan görüşme sonrası iki ülkenin ortak çabalarını artırmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bayram tebriklerini iletti ve Türkiye’nin KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.