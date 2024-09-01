Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'un Açılışında Konuştu

Rixos Tersane İstanbul'un Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda gerçekleşen Rixos Tersane İstanbul'un açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'un kültür ve kongre turizmi açısından artık dünyanın gözde destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Rixos'un Katkıları

Erdoğan, Rixos Oteller Grubu'nu ve Fettah Tamince'yi de bu önemli yatırım için tebrik ederek, otelin toplam 432 odası ve 539 yatak kapasitesiyle İstanbul'un tarihi güzelliklerine yeni bir katma değer sağlayacağına inandığını belirtti.

Oteldeki konforun yanı sıra kültürel etkinlikler için de önemli bir merkez olacağını ifade eden Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'un, şehrin konaklama ve etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkat çekti.

Uluslararası Toplantılar ve İstanbul

Cumhurbaşkanı, İstanbul'un uluslararası arenada birçok önemli toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Rixos Tersane İstanbul’un sağladığı olanaklarla bu misyonun daha da genişleyeceğini belirtti. Otelin etkinlik alanlarının büyüklüğüne vurgu yaparak, kongreler ve toplantılar için cazip bir seçenek olacağını aktardı.Turizmde Türkiye'nin Potansiyeli

Erdoğan, Türkiye'nin turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyeline sahip olduğunu ve bu alanda geniş bir yelpazede fırsatlar sunduğunu söyledi. Sağlık, kültür, inanç ve doğa turizmi gibi birçok farklı alanda Türkiye'nin değerlendirilmesi gereken fırsatlarla dolu olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ayrıca mevcut turizm anlayışını değiştirerek, turizmi stratejik bir alan olarak tanımladıklarını ve tarih, kültür, doğa gibi alanlarda vizyoner çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona girişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreninde konuşma yaptı.