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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'un Açılışında Turizmin Başarılarını Vurguladı

Erdoğan, turizmdeki büyümeyi ve Rixos Tersane İstanbul'un açılışını kutladı, hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'un Açılışında Turizmin Başarılarını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'un Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Rixos Tersane, İstanbul açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törende, Türkiye'nin turizm alanındaki yıllık istatistiklerini paylaşan Erdoğan, 2002 yılında sadece 13 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu sayının 2023 sonunda 56 milyon 700 bine ulaştığını duyurdu.

Turizmdeki Rekorlar ve Hedefler

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, turizmdeki 'bacasız sanayi' tanımı ilk defa bizim dönemimizde gerçek anlamına kavuşmuştur. Turizmi, Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getirme başarisine ulaştık. 2023'te sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 17 milyon 370 bin kişiye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısıdır."

Ulaşım Yatırımları ve Güvenlik

Erdoğan, ulaşım altyapısını geliştirme çalışmalarının turizmi nasıl etkilediğini şöyle açıkladı: "Yabancı misafirler, 58 havalimanımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. Hava yollarıyla birlikte, duble yollar ve hızlı tren hatları da turistlerimizin ulaşımında önemli rol oynuyor. Türkiye, güvenlik açısından da herhangi bir endişe yaşanmayan bir ülke haline geldi. Artık huzur bulduğumuz, ticaretin ve yatırımların artarak sürdüğü bir ortamdayız."

İstanbul'un Gastronomi Zenginliği

Turizmde gastronominin önemine değinen Erdoğan, "İstanbul'un 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesi önemli bir adım. Bu kültürel zenginliği tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi.

Rixos Tersane, İstanbul'un Kazanı

Son olarak, Rixos Tersane İstanbul'un uluslararası misafirlere en iyi hizmeti sunma amacında olduğunu belirten Erdoğan, "Bu kampüs, yalnızca İstanbul'a değil, tüm dünyaya hizmet verecek," diye belirtti.

Programdan Notlar

Açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da konuşma yaptı. Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tereke eserinin gravürünü hediye etti. Kurdele kesimi sırasında Erdoğan, otelin ilk misafirlerini bu akşam ağırlayacağını söyledi.

Etkinliğe katılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve İstanbul Valisi Davut Gül de bulunuyordu.

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