Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Valiliği Ziyaret Etti

Güneysu'dan Merkez Camisi'ne, camiden valiliğe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Güneysu ilçesindeki konutundan Merkez Camisi'ne geçen Erdoğan, burada cuma namazı kıldı.

Namazın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

Daha sonra Rize Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

