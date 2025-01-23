Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame’yi Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyarete gelen Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi bir törenle karşıladı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirildi.

Kagame'nin makam aracı, Külliye önündeki caddede süvariler tarafından karşılanarak protokol kapısına kadar eşlik edildi. Erdoğan, Kagame’yi külliyenin ana giriş kapısında sıcak bir şekilde karşıladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Kagame’nin yerlerini almasından sonra, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Kagame, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamlayarak "Merhaba asker" ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. 21 pare top atışı yapıldığı anons edildi.

İki lider, merdivenlerde Türkiye ve Ruanda bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler. Akabinde ise Erdoğan ve Kagame, ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Erdoğan, Kagame onuruna ayrıca resmi bir akşam yemeği verecek. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.