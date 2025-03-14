Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdiği iftar programına dair sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Bugün iftarımızı sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen sağlık camiamızın kıymetli mensuplarıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde yaptık" ifadelerine yer verdi.

Sağlık sektöründeki fedakarlıkları vurgulayan Erdoğan, devamında "Böyle anlamlı bir günde gönüllerimizi buluşturan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek, sağlık çalışanlarına olan minnettarlığını gösterdi.

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