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Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO 2024'te Savunma Sanayisindeki Başarıları Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO 2024'te Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını ve gelecekteki projelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO 2024'te Savunma Sanayisindeki Başarıları Vurguladı

Türkiye'nin Savunma Sanayisinde Yeni Başarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde kazandığımız kabiliyetleri gelecekteki ay misyonlarımızda da kullanacağız" dedi.

İhracat Anlaşmaları ve Tarihî Başarılar

Erdoğan, fuar süresince toplamda 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacağını belirterek, geçen yıl savunma ve havacılık sektörünün 5,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını hatırlattı. "SAHA EXPO'da imzalanacak sözleşmeler, bu rakama çok yakın olacaktır" diye ekledi.

Geçmiş Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Konuşmasında, 2002 yılında savunma ihracatının yalnızca 248 milyon dolar olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu yıl bu rakamın 6 milyar dolara ulaştığını kaydetti. "Savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 80'in üzerine çıktı" diyerek, Türkiye'nin bağımsızlık yürüyüşüne dikkat çekti.

Yeni Projeler ve Hedefler

Cumhurbaşkanı, insansız hava araçlarının dünya genelindeki etkisinin büyük olduğunu belirtirken, yeni projelere de değindi. "KIZILELMA ve ANKA III gibi insansız savaş uçaklarımız ile Türkiye, askeri bağımsızlığını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Katkılar ve Savunma Kapasitesi

Türkiye'nin yalnızca kendi güvenliğini değil, dost ülkelerin güvenliğine de destek sağladığını belirten Erdoğan, "Son 22 yılda savunma sanayisinde bir destan yazdık" dedi. Ayrıca, bugüne kadar 178 ülkeye ihraç yapılan ürünlerin, dünyanın dört bir yanındaki güvenliği sağladığına dikkat çekti.

Fuarın Değeri ve Katılımcılara Teşekkür

Erdoğan, SAHA EXPO'nun tanıtımına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, katılımcılara fuarı ziyaret etmeleri çağrısında bulundu. Fuarın başarılı geçmesini temenni etti.

Programın ilerleyen kısmında, TBMM Başkanı veMilli Savunma Bakanı da söz aldılar ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları üzerinde durdular.

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