Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO 2024'te Terörle Mücadele Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO 2024’te Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bazı çevrelerin terörün korku yaratma amacına katkı sağladığını ifade ederek, sosyal medyanın bu bağlamda ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, TUSAŞ personelinin teröre karşı dik duruşunu takdir ettiğini söyleyerek, “Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz.” diye konuştu. Ülkenin güvenliği ve huzuru için 85 milyon vatandaşın barış içinde yaşaması hedefini savundu.

Küresel Tehditlere Dikkat

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütleri ile emperyalist güçlere karşı daha büyük ve güçlü olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Tuzağa düşmeyeceğiz, hedeflerimizden kopmayacağız.” dedi.

Medyaya Eleştiriler

Erdoğan, medya organlarının terörle ilgili haber yaparken daha sorumlu davranmaları gerektiğini vurgulayarak, son dönemdeki yayınların kaygı verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, terör eylemleri sonrası sergilenen bazı tutumların kabul edilemez olduğunu belirtti.

SAHA EXPO’nun Önemi

Fuarın, Türk savunma sanayisinin küresel pazarda daha etkin olarak yer almasına destek olduğuna dikkat çeken Erdoğan, SAHA EXPO'nun 150 binden fazla ziyaretçi ve 1400’den fazla şirket iştirakine ev sahipliği yaptığını belirtti. Fuara katılan uluslararası delegasyonların sayısının artmasının sektördeki gelişimleri desteklediğini söyledi.