Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuşma yapıyor: CHP iç savaş yaşıyor

AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken konu başlıkları arasında muhalefet partiler vardı. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, partinin iç savaşa sürüklendiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yerel seçimleri öncesi CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, CHP'nin dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynadığını, parti içinde bir iç savaş yaşadığını ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi. Erdoğan, CHP'nin Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesini temenni ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor. CHP'nin girdiği bu yolun ne kendisi ne demokrasimiz için hayırlı olmadığı ortadadır. CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Bizim temennimiz bu sürecin sonunda CHP'nin mevcut halinden kurtularak Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesidir. Cumhur İttifakı ülkemiz siyasi birikimine önemli katkılar sağlıyor. Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız neticeyle milletimizi eser ve hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz."

ŞANLIURFA BAŞKAN ADAY TANITIM ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Şanlıurfa'ya yapılan altyapı, üstyapı, üniversite ve havalimanı gibi hizmetleri anlattı. Erdoğan, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında uyumlu bir çalışma içinde olduklarını ve Şanlıurfa'nın daha da gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, Şanlıurfa'nın şanlı insanlarına hitaben, "31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı olsun" dedi. Erdoğan, Şanlıurfa ziyareti kapsamında ayrıca deprem konutlarının anahtar teslim törenine de katıldı.



KONGRE KÜRSÜSÜNDEN SELAM GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP'yi terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayarak, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyı hatırlattı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirerek, onun terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM Parti'nin liderine selam gönderdiğini iddia etti. Erdoğan, CHP'nin siyasi mihengini kaybettiğini ve Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olduğunu söyledi. Erdoğan şu ifadeler ile CHP'ye yüklendi:

"Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir."