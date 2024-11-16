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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'u Vefat Yıl Dönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'u Vefat Yıl Dönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümünü andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karakoç'un eserlerinin Türk edebiyatında bıraktığı derin izlere dikkat çekti.

Rahmetle Yad Edildi

Erdoğan'ın paylaşımında, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldı. Bu gönderi, Karakoç'un, Türk edebiyatındaki önemli yerini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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