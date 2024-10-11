Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Resmi Törende Ağırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'da Karşılandı

Resmi ziyaret için Sırbistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından büyük bir törenle karşılandı.

Resmi Tören Detayları

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptığında milli marşların çalınmasıyla birlikte 7 pare top atışı gerçekleştirildi. İki lider, tören kıtasını selamlayarak basın mensuplarına birlikte poz verdiler.

Heyetlerin Tanıtımı

Bunun ardından Erdoğan ve Vucic, heyetlerini tanıttı. Törende, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey bürokratlar da hazır bulundu. Bakanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

İkili Görüşmelere Geçildi

Resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile baş başa bir görüşmeye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.