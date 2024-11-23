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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist Lobilerden Gelen Baskılara Direniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist lobilerin baskılarına karşı kararlılık mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist Lobilerden Gelen Baskılara Direniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anlamlı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsı aleyhinde yürütülen kampanyalara ve siyonist lobilerinden gelen baskılara karşın duruşlarının sarsılmadığını açıkladı. Erdoğan, bu konudaki kararlılığına vurgu yaparak, ‘Şahsımız aleyhinde yürütülen onca kampanyaya, Siyonist lobiden ve İsrail destekçilerinden gelen onca baskıya rağmen, duruşumuzu asla bozmadık.’ şeklinde konuştu.

Kararlılık Mesajı

Erdoğan’ın bu açıklamaları, ulusal ve uluslararası arenada geniş yankı buldu. Özellikle Orta Doğu politikaları ile ilgili tartışmaların giderek arttığı bir dönemde, bu ifade ülke içindeki duruşu güçlendiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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