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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te Regaip Kandili'ni Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek Regaip Kandili'ni kutladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te Regaip Kandili'ni Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlamak üzere toplandı. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Sultanahmet'e doğru hareket etti.

Vatandaşların Yoğun İlgi Gösterdiği Kutlama

Burada vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Gerçekleştirdiği etkinlikte, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı, ayrıca kandil simidi de ikram etti.

Etkinlikte Fatih Belediye Başkanı da Yer Aldı

Bu anlamlı buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

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