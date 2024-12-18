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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Yeni Dönem ve Lübnan ile İş Birliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hakkında yeni bir dönem başladığını ve Lübnan ile birlikte hareket etme kararı aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Yeni Dönem ve Lübnan ile İş Birliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere dair önemli bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır" diyerek, uzun süredir devam eden çatışmaların ardından bölgedeki durumu yeniden şekillendirecek adımların atıldığını belirtti.

Lübnan ile İş Birliği Vurgusu

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin iki önemli komşusu olarak Lübnan ile birlikte hareket etme hususunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Bu iş birliğinin, hem iki ülkenin güvenliği hem de bölgedeki istikrar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

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