Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Yeniden Bir Güneş Doğuyor"

Erdoğan Ordu Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor." dedi.

İstismar Siyasetine İzin Vermeyeceğiz

Erdoğan, muhalefetin gündemindeki kısır tartışmalara itibar etmeyeceklerinin altını çizdi. "Muhalefetin kısır gündeminin bizi esir almasına müsaade etmeyeceğiz. CHP varoluşsal bir kriz yaşıyor ama bunun farkında bile değiller." ifadelerini kullandı. Ayrıca, muhalefetin yapıcı politikalar üretme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.

22 Yılda 345 Milyar Liralık Yatırım

Erdoğan, Ordu'ya son 22 yılda toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını açıkladı. "Adalette 580 milyon lira, eğitimde 35 milyar lira, sağlıkta 12 milyar lira yatırımlar gerçekleştirdik," diye belirtti. Ayrıca, 1240 yataklı 12 hastane dahil 58 sağlık tesisinin hizmete sunulduğuna dikkat çekti.

Ordu'daki Projeler ve Gelişmeler

Erdoğan, Ordu'da çeşitli büyük projelerin devam ettiğini ifade ederek, 261 bin metrekarelik toplam 5 millet bahçesi projesinin yapım aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca, Bolaman-Perşembe ve Ünye çevre yollarının tamamlandığını, deniz üzerine inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nın da başarılı bir şekilde hizmet verdiğini kaydetti.

Kongre Atmosferi

Kongre esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde şarkıcı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı ve salondakiler eşlik etti. Pankartlar ve sloganlarla destek bulan Erdoğan, konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakanlar ve Milletvekilleri Kongrede Yer Aldı

Kongreye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş gibi önde gelen isimler katıldı.