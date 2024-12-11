Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Güvenlik Sürecine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen Kardeşliğin Yüzü Programı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapılarının açıldığını belirtti.

Ölüme Gönderenler Kaybetti

Erdoğan, konuşmasında, muhacirleri bilerek ölüme gönderenlerin hem seçimlerde hem de insanlık sınavında kaybettiklerini vurguladı. Televizyonlarda yayınlanan işkence merkezlerine dikkat çeken Erdoğan, “Sednaya Hapishanesi gibi vahim felaketlerin eşiğinden dönüldüğünü” ifade etti.

Gönüllü Geri Dönüşlere İnanıyor

Barış ortamının Suriye'de kök salmasıyla gönüllü geri dönüşlerin sayısının artacağına inandığını kaydeden Erdoğan, “CHP ve bazı grupların olumlu iklimi sabote etmeye çalıştığını” söyledi.

Diktatörlük İftirası

CHP'yi eleştiren Erdoğan, “Diktatör” iftirasıyla Türk demokrasisine gölge düşürmeye çalıştıklarını belirtti. Suriye'den gelen hapishane görüntüleriyle gerçekte neyin diktatörlük olduğunu anlamaları gerektiğini söyleyerek, “Baas rejiminin günah galerisine baksınlar” dedi.

İnsani Yardım ve İnsan Hakları Reformları

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada paylaşılan “teşekkür” mesajlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Erdoğan, “Suriyeli öksüzlerin hayır dualarına mazhar olmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

Erdoğan, iç siyasette de hak ve özgürlükler alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Kültürel kimliğinden dolayı kimsenin ayrımcılığa uğramayacağı bir sistemi hayata geçirdik” dedi. Tüm siyasi partilere, ortak değerlere odaklanıp farklılıkları bir kenara bırakmaları çağrısında bulundu.

Dünya İnsan Hakları Günü Kutlandı

Programda “Kardeşliğin Yüzü” ve “Kardeşliğin Zaferi” adlı videolar izlendi. Halepli çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeleri programın duygusal anlarını oluşturdu. Erdoğan, “Bu anlamlı gün, başta mazlum ve mağdur coğrafyalar olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirsin” diyerek sözlerini noktaladı.